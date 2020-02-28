Вход / Регистрация

Категории

Оборудование для производства мебели
Оборудование для производства мебели
Смотреть Все
Режущий инструмент
Режущий инструмент
Смотреть Все
Расходники и запчасти
Расходники и запчасти
Смотреть Все
Ручной инструмент для деревообработки
Ручной инструмент для деревообработки
Смотреть Все


Алмазная подрезная пила HD 180х45х4,3-5,3 Z-36 форматно-раскроечных центров HOLZMA
Скидка 25%
Алмазная подрезная пила HD 180х45х4,3-5,3 Z-36 форматно-раскроечных центров HOLZMA
comment
0
800.0 $ 600.0 $
Купить
Алмазная подрезная пила HD 180х45х4,6-5,6 Z-36 для форматно-раскроечных центров HOLZMA
Скидка 25%
Алмазная подрезная пила HD 180х45х4,6-5,6 Z-36 для форматно-раскроечных центров HOLZMA
comment
0
800.0 $ 600.0 $
Купить
Алмазная подрезная пила HD 200x50x4,3-5,3 Z-36 форматно-раскроечных центров WDMAX
Скидка 33%
Алмазная подрезная пила HD 200x50x4,3-5,3 Z-36 форматно-раскроечных центров WDMAX
comment
0
800.0 $ 540.0 $
Купить
Алмазная подрезная пила HD конусная 120х3.1-4.3/2.2х20х24Т форматно-раскроечных станков
Скидка 29%
Алмазная подрезная пила HD конусная 120х3.1-4.3/2.2х20х24Т форматно-раскроечных станков
comment
0
210.0 $ 150.0 $
Купить
Алмазная подрезная пила HD конусная 120х3.1-4.3/2.2х22х24Т форматно-раскроечных станков
Скидка 29%
Алмазная подрезная пила HD конусная 120х3.1-4.3/2.2х22х24Т форматно-раскроечных станков
comment
0
210.0 $ 150.0 $
Купить
Вибрационная пневматическая шлифмашинка STORM OBS-814A
Скидка 27%
Вибрационная пневматическая шлифмашинка STORM OBS-814A
comment
0
145.0 $ 106.0 $
Купить
Кромкооблицовочный станок WDX-323 с циклей и полировкой
Выгодная цена
Кромкооблицовочный станок WDX-323 с циклей и полировкой
comment
4
Подробнее
Пила HD подрезная конусная 120*20 3.1-4.1/2. Z-24 для для форматно-раскроечных станков
Скидка 17%
Пила HD подрезная конусная 120*20 3.1-4.1/2. Z-24 для для форматно-раскроечных станков
comment
0
30.0 $ 25.0 $
Купить
Пила HD подрезная конусная 120*22 3.1-4.1/2. Z-24 для форматно-раскроечных станков
Скидка 17%
Пила HD подрезная конусная 120*22 3.1-4.1/2. Z-24 для форматно-раскроечных станков
comment
0
30.0 $ 25.0 $
Купить
Пила основная HD 350x60x4,4/3,2 72T пильных центров с ЧПУ HOLZMA
Скидка 27%
Пила основная HD 350x60x4,4/3,2 72T пильных центров с ЧПУ HOLZMA
comment
0
110.0 $ 80.0 $
Купить

Видеогалерея

WD-396JS кромкооблицовочный станок для скошенных панелей от WDMAX Machinery
KDT KE-668JGA кромкооблицовочный станок для PUR/EVA клея
Пильные центры с ЧПУ KDT E-серии - cтанки индустриального класса по лучшей цене
KDT KD-612M Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ с возможностью сверления 2-х заготовок сверху и снизу
Перейти на видеоканал

Статьи, обзоры, новости

Станкомплект на международной выставке "MTKT 2020" в Киеве
Станкомплект на международной выставке "MTKT 2020" в Киеве

С 26 по 29 февраля компания Станкомплект приняла участие в Международной выставке "MTKT 2020" в Киеве.

Читать далее...
Приглашаем на международную выставку "MTKT Innovation 2020" в Киеве
Приглашаем на международную выставку "MTKT Innovation 2020" в Киеве

С 26 по 29 февраля компания Станкомплект примет участие в Международной выставке "MTKT Innovation 2020" в Киеве.

Читать далее...
Станкомплект - официальный представитель KDT Machinery в Украине
Станкомплект - официальный представитель KDT Machinery в Украине

Станкомплект стал официальным представителем завода производителя мебельного оборудования KDT Machinery в Украине.

Читать далее...
Международная выставка "LISDEREVMASH 2019" в Киеве
Международная выставка "LISDEREVMASH 2019" в Киеве

С 24 по 27 сентября компания Станкомплект примет участие в Международной выставке "LISDEREVMASH 2019" в Киеве.

Читать далее...

Магазин СТАНКОМПЛЕКТ

Интернет-магазин компании Станкомплект был создан для того, чтобы удовлетворить потребности производителей мебели и людей, которые занимаются деревообработкой в доступном и качественном инструменте и оборудовании. Всего за несколько лет магазин стал местом, где каждый мебельщик или деревообработчик может купить нужную ему вещь в одном месте, затратив минимум времени.

Клиент, сотрудничая с компанией Станкомплект получает:

  • приятные цены, хорошую скидку и выгодные предложения на продукцию;
  • надежность, так как мы дорожим своей репутацией, предлагая своим клиентам высокий уровень обслуживания;
  • широкий ассортимент, который постоянно расширяется.

Мы осуществляем продажу и доставку деревообрабатывающего инструмента и оборудования по всей Украине (Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов и др.) любыми транспортными компаниями по выбору клиента или самовывозом с нашего офиса и склада в Днепре. В зависимости от наличия товара, отправка возможна в тот же день или на следующий после оформления заказа. Возможна оплата при получении так и по предоплате.

Ассортимент инструмента и оборудования, поставляемого компанией, увеличивается с каждым днем, так как растут потребности рынка и компания старается удовлетворить эту потребность.

Станкомплект является официальным дилером таких производителей, как:

Станкомплект работает напрямую с производителями, поэтому покупатель может рассчитывать на хорошую цену и минимальные затраты по времени.

На сегодня многие крупные мебельные фабрики Украины сотрудничают со Станкомплектом и их количество только растет.

Мы стремимся, чтобы качественный товар был доступен нашему клиенту за приемлемую цену, ведь качество - это когда возвращается клиент, а не товар!

Получайте новинки и лучшие предложения на e-mail