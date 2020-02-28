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Статьи, обзоры, новости
С 26 по 29 февраля компания Станкомплект приняла участие в Международной выставке "MTKT 2020" в Киеве.Читать далее...
С 26 по 29 февраля компания Станкомплект примет участие в Международной выставке "MTKT Innovation 2020" в Киеве.Читать далее...
Станкомплект стал официальным представителем завода производителя мебельного оборудования KDT Machinery в Украине.Читать далее...
С 24 по 27 сентября компания Станкомплект примет участие в Международной выставке "LISDEREVMASH 2019" в Киеве.Читать далее...
Магазин СТАНКОМПЛЕКТ
Интернет-магазин компании Станкомплект был создан для того, чтобы удовлетворить потребности производителей мебели и людей, которые занимаются деревообработкой в доступном и качественном инструменте и оборудовании. Всего за несколько лет магазин стал местом, где каждый мебельщик или деревообработчик может купить нужную ему вещь в одном месте, затратив минимум времени.
Клиент, сотрудничая с компанией Станкомплект получает:
- приятные цены, хорошую скидку и выгодные предложения на продукцию;
- надежность, так как мы дорожим своей репутацией, предлагая своим клиентам высокий уровень обслуживания;
- широкий ассортимент, который постоянно расширяется.
Мы осуществляем продажу и доставку деревообрабатывающего инструмента и оборудования по всей Украине (Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов и др.) любыми транспортными компаниями по выбору клиента или самовывозом с нашего офиса и склада в Днепре. В зависимости от наличия товара, отправка возможна в тот же день или на следующий после оформления заказа. Возможна оплата при получении так и по предоплате.
Ассортимент инструмента и оборудования, поставляемого компанией, увеличивается с каждым днем, так как растут потребности рынка и компания старается удовлетворить эту потребность.
Станкомплект является официальным дилером таких производителей, как:
- KDT/WDMAX Machinery (автоматические кромкооблицовочные станки для поклейки пвх кромки, форматно-раскроечные станки, форматно-раскроечные центры с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, сверлильно-присадочное оборудование);
- HD Wodworking Tools (сверла, фрезы, пилы и ножи для деревообработки);
- ENZO Compressor Systems (винтовые компрессоры с прямым и ременным приводом);
- QINGDAO GODN (камеры для покраски дверей и мебели).
Станкомплект работает напрямую с производителями, поэтому покупатель может рассчитывать на хорошую цену и минимальные затраты по времени.
На сегодня многие крупные мебельные фабрики Украины сотрудничают со Станкомплектом и их количество только растет.
Мы стремимся, чтобы качественный товар был доступен нашему клиенту за приемлемую цену, ведь качество - это когда возвращается клиент, а не товар!