Магазин СТАНКОМПЛЕКТ

Интернет-магазин компании Станкомплект был создан для того, чтобы удовлетворить потребности производителей мебели и людей, которые занимаются деревообработкой в доступном и качественном инструменте и оборудовании. Всего за несколько лет магазин стал местом, где каждый мебельщик или деревообработчик может купить нужную ему вещь в одном месте, затратив минимум времени.

Клиент, сотрудничая с компанией Станкомплект получает:

приятные цены, хорошую скидку и выгодные предложения на продукцию;

надежность, так как мы дорожим своей репутацией, предлагая своим клиентам высокий уровень обслуживания;

широкий ассортимент, который постоянно расширяется.

Мы осуществляем продажу и доставку деревообрабатывающего инструмента и оборудования по всей Украине (Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов и др.) любыми транспортными компаниями по выбору клиента или самовывозом с нашего офиса и склада в Днепре. В зависимости от наличия товара, отправка возможна в тот же день или на следующий после оформления заказа. Возможна оплата при получении так и по предоплате.

Ассортимент инструмента и оборудования, поставляемого компанией, увеличивается с каждым днем, так как растут потребности рынка и компания старается удовлетворить эту потребность.

Станкомплект является официальным дилером таких производителей, как:

KDT/WDMAX Machinery (автоматические кромкооблицовочные станки для поклейки пвх кромки, форматно-раскроечные станки, форматно-раскроечные центры с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, сверлильно-присадочное оборудование);

HD Wodworking Tools (сверла, фрезы, пилы и ножи для деревообработки);

ENZO Compressor Systems (винтовые компрессоры с прямым и ременным приводом);

QINGDAO GODN (камеры для покраски дверей и мебели).

Станкомплект работает напрямую с производителями, поэтому покупатель может рассчитывать на хорошую цену и минимальные затраты по времени.

На сегодня многие крупные мебельные фабрики Украины сотрудничают со Станкомплектом и их количество только растет.

Мы стремимся, чтобы качественный товар был доступен нашему клиенту за приемлемую цену, ведь качество - это когда возвращается клиент, а не товар!